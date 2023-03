Polski rynek pracy dla Ukraińców, także w regionie. "Jak mam błagać Polaka, żeby przyszedł pracować, to wolę zatrudnić Ukraińca"

Szefowa mówi: - Jak mam błagać Polaków, żeby przyszli do pracy i potem narzekali, że muszą coś robić, to wolę zatrudnić Ukraińców. Oni u nas garną się do pracy.

Bydgoszczanka prowadzi ciastkarnię. Miesiącami nie mogła znaleźć dodatkowej pracownicy. Znalazła krótko po wybuchu wojny na Ukrainie. - Koleżanka użyczyła mieszkanie Ukrainkom, które uciekły ze swojego kraju po ataku Rosji - opowiada czytelniczka. - Zadzwoniła do mnie i zapytała, czy potrzebuję kogoś do pracy. Potrzebowałam.

Straż Graniczna podała, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do końca lutego tego roku granicę polsko-ukraińską przekroczyło 10,1 mln osób. W tym samym czasie na Ukrainę wyjechało 8,2 mln ludzi. To znaczy, że niektórzy wrócili. W województwie kujawsko-pomorskim przebywają 33,7 tysiące Ukraińców, którym nadano PESEL. Prawie 58 proc. spośród nich to pełnoletni, ponad 78 proc. stanowią kobiety.

Informacja dla pośredniaka

Jeżeli polska firma przyjmuje Ukraińca, jej szef czy właściciel musi powiadomić powiatowy urząd pracy o powierzeniu obcokrajowcowi wykonywania pracy (ma na to 14 dni od dnia podjęcia pracy przez Ukraińca).- W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2023 roku pracodawcy z naszego województwa przekazali 7114 powiadomień o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy - informują w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu. - Od początku wybuchu wojny były to łącznie 34 254 powiadomienia o podjęciu pracy, ale jednej osoby mogło dotyczyć więcej niż jedno powiadomienie.

Co druga firma w Polsce zatrudnia pracowników z Ukrainy. Tak wynika z marcowego Barometru Polskiego Rynku Pracy Personnel Service. - Pracownicy z Ukrainy najczęściej są zatrudniani na stanowiskach niższego szczebla. Odpowiedziało tak 56 procent firm - informują autorzy raportu. - Rośnie jednak odsetek Ukraińców na średnim szczeblu. Już niemal co trzeci pracownik z Ukrainy pracuje jako wykwalifikowana kadra średniego szczebla.

Ukraińcy są zatrudniani nie tylko w firmach sprzątających, gastronomii albo jako pomocnicy na produkcji czy w rolnictwie. Kierownicze stanowiska też zajmują.

Eksperci przyjrzeli się zarobkom kadry ze Wschodu. - Co trzeci Ukrainiec za godzinę pracy brutto otrzymuje od 25 zł do 29,9 zł - wskazują. - 21 proc. pracowników z Ukrainy dostaje stawkę mieszczącą się w przedziale 22,8-24,9 zł za godzinę brutto.

Od stycznia bieżącego roku wzrosły płace. Najniższa krajowa podskoczyła o 480 zł do 3490 zł brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa wynosi 22,80 zł brutto, co oznacza wzrost o 3,10 zł. Tyle, że nie wszyscy Ukraińcy dostali te podwyżki. 5 proc. pracodawców przyznaje się do oferowania ludziom ze Wschodu stawek poniżej minimalnego wynagrodzenia.

- Rosnący odsetek pracodawców, którzy oferują wynagrodzenia poniżej minimalnego może wynikać z tego, że pensja minimalna galopuje - zaznacza Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service. - Jeszcze w grudniu 2022 r. minimalna stawka nie przekraczała 20 zł, teraz jest to niemal 23 zł. Ogólnie jednak spora część Ukraińców zarabia około 20 proc. więcej niż wynosi aktualnie minimalne wynagrodzenie i przekładając to na pensje miesięczną brutto, to jest około 4,5 tys. zł.