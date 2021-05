Pomnik Wdzięczności ku czci Chrystusa Króla w Sępólnie do remontu [historia odbudowy, zdjęcia]

Pomnik Wdzięczności ku czci Chrystusa Króla został wniesiony nieopodal cmentarza parafialnego przy rondzie ks. Emanuela Grudzińskiego w 2014 roku. Jego stan pogorszył się po tegorocznej zimie. W wielu miejscach widać ubytki, odpryski powierzchniowe, ale niektórych elementów, jak na przykład fragmentu korony Chrystusa Króla, brakuje. Została zwyczajnie ułamana przez wandala. Pomnikowi nie grozi zawalenie, ale władze Sępólna zdecydowały, że wymaga naprawy i konserwacji.

- Jesteśmy umówieni z panem z pracowni z Piekar Śląskich, który wykonywał ten pomnik, że przyjedzie do nas w lipcu, dokona inwentaryzacji i oszacuje koszty renowacji. Stwierdził, że po wysłanych przez nas do niego zdjęciach, nie będzie tego szacował. Umówimy się termin naprawy, konserwację i koszty. Jeżeli będzie to kwota przekraczająca nasze możliwości w tym roku budżetowym, to zaplanujemy to na przyszły. Choć nie sądzę, by była taka potrzeba – mówi Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna.