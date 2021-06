Pomoc klęskowa za 2020 rok. Wystartował nabór [stawki, warunki]

Jeśli chodzi o suszę, wsparcie zależy od powierzchni upraw, na której wystąpiły straty i wynosi 1000 zł do 1 ha. W przypadku innych niekorzystnych zjawisk:

Poszkodowani przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w 2020 roku, mogą starać się o finansową pomoc. Od dziś (7.06) do 30 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zbiera wnioski o wsparcie za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Chodzi o:

Jaki krok powinni wykonać producenci rolni?

Wniosek powinien trafić do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Można przekazać go osobiście, ale też za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód. Inaczej w przypadku suszy - protokół należy pobrać z publicznej aplikacji.

„Łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć 80 proc. (lub w przypadku gospodarstw na obszarach ONW 90 proc.) kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej, z uwzględnieniem pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i odszkodowań”, wskazuje ARiMR.

