Pomoc na przetrwanie trudnego czasu dla producentów trzody chlewnej. Dostaną po 1000 zł do lochy. Co na to rolnicy?

- Cieszymy się, że nasz głos został wysłuchany, ale zdajemy sobie sprawę, iż nie będzie to pomoc na odbudowę stad, ale na przetrwanie trudnego czasu - uważa Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Maksymalnie dopłacą do 500 loch

Ministerstwo poinformowało, że pomoc wyniesie 1000 zł do każdych urodzonych 10 prosiąt. Będzie wypłacana wyłącznie do 5000 prosiąt (czyli dla 500 loch).

Wsparcie otrzymają rolnicy utrzymujący lochy i produkujący prosięta: urodzone w gospodarstwie rolnym od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.; których oznakowanie zostało lub zostanie zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r.