Praca ARiMR i KRUS pod koniec grudnia 2021 roku i na początku stycznia 2022 roku

W komunikacie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czytamy: “Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2021 r. placówki ARiMR będą nieczynne. Jest to dzień wolny w zamian za 25 grudnia, który wypada w sobotę, a jest ustawowo wolny od pracy.

Prosimy, by wszyscy, którzy planują wizytę w ARiMR w tym tygodniu wzięli to pod uwagę.”

Państwowa ziemia rolna - ile jej jest?