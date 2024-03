Ponad 25 mln zł na budowę dróg dojazdowych do elektrowni w Grudziądzu. To jednak za mało

Spółka CCGT Grudziądz buduje nową elektrownię w Grudziądzu

CCGT to spółka-córka koncernu Energa PKN Orlen . Powołana została do budowy elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu. Ta powstaje w okolicach ulicy Skowronkowej w Grudziądzu. Ma być gotowa już w 2025 roku. Roboty na placu budowy i związane z tą inwestycją trwają.

Przy ulicy Południowej w Grudziądzu powstanie ścieżka rowerowa

W ramach przebudowy fragment ulicy Południowej, między Trasą Średnicową a rondem przy ul. Zaleśnej zostanie rozebrany i zbudowany od początku. Jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów, a z boku zbudowana zostanie ścieżka rowerowa z chodnikiem o szerokości 3,5 metra. Wszystko wykonane zostanie w standardzie podobnym do tego jak oddany do użytku dwa lata temu odcinek ul. Południowej od ul. Zaleśnej do Miłoleśnej.