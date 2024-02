Ulica Południowa zostanie w części rozebrana i zbudowana od nowa. W Grudziądzu nie ma gorszych ulic do naprawy?

Remont ulicy Południowej w Grudziądzu

Trwa właśnie przetarg ogłoszony przez Zarząd Dróg Miejskich , na zlecenie spółki CCGT Grudziądz , która buduje w naszym mieście elektrownię gazowo-parową. To właśnie ta spółka należąca do PKN Orlen będzie płaciła rachunki za roboty drogowe.

Nawierzchnia fragmentu ul. Południowej w Grudziądzu do rozbiórki

Zgodnie z materiałami przetargowymi, istniejąca nawierzchnia tego fragmentu ulicy Południowej zostanie rozebrana , a w jej miejscu wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni o szerokości 6 metrów. Jezdnia będzie więc szersza niż obecnie, a z boku zbudowana zostanie ścieżka rowerowa z chodnikiem o szerokości 3,5 metra. Wszystko wykonane zostanie w standardzie podobnym do tego jak oddany do użytku dwa lata temu odcinek ul. Południowej od ul. Zaleśnej do Miłoleśnej.

Dlaczego nie wyremontować ulic, których stan jest dużo gorszy?

- Umowy, które zostały podpisane kilkanaście lat temu przewidywały całkowitą przebudowę tej ulicy na koszt Energii. Energa zobowiązała się do przebudowy konkretnego układu dróg wokół elektrowni. Nie możemy tego "poprzerzucać". To nie jest tak, że możemy te pieniądze przełożyć na inną inwestycję. To nie są nasze pieniądze - mówi Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.

Remont ulic prowadzących do elektrowni przeprowadzić zobowiązała się Energa

Przypomnijmy: kiedy trwały prace przygotowawcze do budowy elektrowni w Grudziądzu, w 2013 roku przedstawiciele Grupy Energa podpisali z miastem Grudziądz umowę, na mocy której zobowiązali się do wyremontowania i budowy nowych dróg do planowanej inwestycji. Wówczas szacowano, że będzie to kosztowało energetyczny koncern około 22 mln zł.