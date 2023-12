Ponad 370 żołnierzy złożyło przysięgę wojskową w Grupie pod Grudziądzem. Mamy zdjęcia

Ponad 370 ochotników Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW) oraz kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach DZSW złożyło uroczystą przysięgę wojskową. Z pewnością ten moment zapadnie w sercach i pamięci żołnierzy i ich najbliższych.

Wojsko zachęca do służby. Można zgłosić się na szkolenie w ramach Dobrowolnej Służby

Najpierw specjalistyczne szkolenie, potem przysięga

Podczas uroczystego apelu na placu musztry w miejscowości Grupa (powiat świecki) ponad 370 żołnierzy wypowiedziało słowa Roty. Jak informuje Marcin Rymacki, wśród przysięgających stali zarówno ochotnicy DZSW przechodzący szkolenie w Ośrodku Szkolenia Podstawowego Centrum Szkolenia Logistyki, jak i kandydaci do zawodowej służby wojskowej w ramach DZSW przechodzący szkolenie realizowane przez Szkołę Podoficerską Logistyki. Aby przystąpić do uroczystości wszyscy musieli ukończyć 27. dniowe intensywne szkolenie zakończone pozytywnym zdaniem egzaminów. - Składało się ono z zajęć teoretycznych i praktycznych, zarówno w salach wykładowych, jak i na poligonie, czy strzelnicy - wyjaśnia Marcin Rymacki, rzecznik prasowy Centrum Szkolenia Logistyki. I dodaje: - Przystąpienie do przysięgi jest aktem, który potwierdza oddanie żołnierza Ojczyźnie i podjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo Obywateli naszego kraju, tak ważne w kontekście aktualnej sytuacji zagrożenia konfliktem zbrojnym.