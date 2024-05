Ponad 70 interwencji straży pożarnej w Kujawsko-Pomorskiem po burzach. Oto skutki - zdjęcia

- Łączny bilans to 73 zdarzenia. Po godzinie 17.00 już ich nie przybywało. Najwięcej interwencji było w powiecie świeckim,, bydgoskim i chełmińskim. W pozostałych były to pojedyncze zdarzenia. Najspokojniej było w powiecie nakielskim, gdzie spadł jedynie deszcz. Podobnie na południu województwa: włocławskim, radziejowskim, rypińskim - informuje st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Ulewy i grad na Kujawach i Pomorzu

W powiecie świeckim strażacy nie nadążali z wyjazdami. W niektórych miejscach spadł grad o średnicy pięciu centymetrów. W Terespolu Pomorskim zalało przejazd pod kładką. Służby pompowały wodę pod wiaduktem na ul. Szkolnej, gdzie pod wodą utknęły dwa pojazdy oraz z piwnicy pod jedną z kamienic. W Wielkim Konopacie woda i grad wdarły się do hali magazynowej produktów z papieru, w tym do części biurowej. Zalany został też dom w budowie w miejscowości Gruczno.

Jaka pogoda na piątek, 31 maja?

W piątek, 31 maja, jak prognozuje IMGW, Polska nadal pozostanie pod wpływem płytkiego i rozległego niżu z ośrodkami nad północno-zachodnią Polską oraz znad północnych Włoch. Na zachodzie kraju w dalszym ciągu zalegać będzie strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Nad przeważający obszar kraju napłynie powietrze polarne morskie.

W województwie kujawsko-pomorskim przewiduje się zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, po południu także burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. Od godziny 11.00 do 21.00 obowiązuje ostrzeżenie przed burzami I stopnia.