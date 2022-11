Ponad dwustu młodych zapaśników walczyło o mistrzostwo Polski

Mistrzostwa Polski młodzików już na stałe wpisały się w kalendarz imprez zapaśniczych. Zmagania rozpoczęły się od młodych klasyków do lat 15, którzy o medale walczyli w Janowie Lubelskim.

– Po raz jedenasty odbywały się mistrzostwa Polski młodzików, a po raz dziesiąty z rzędu Unia Racibórz stanęła na podium rywalizacji drużynowej – mówi trener zwycięskiej ekipy, Piotr Żurawik. – Zdobyliśmy siedem indywidualnych medali, w tym dwa złote, Borysa Stebla w kategorii do 41 kilogramów i Franciszka Koćwina w 52. Poza medalistami z dobrej strony pokazał się też Antoni Koćwin (piąty w kat. do 38 kg), który do naszej grupy dołączył we wrześniu i wiążemy z nim duże nadzieje. Małym rozczarowaniem był dla nas z kolei Kuba Kosik, który po dwóch medalach w poprzednich latach teraz skończył na ósmym miejscu. Warto zwrócić uwagę na mistrza w kategorii do 35 kilogramów Ostapa Kalyniuka, który dołączył do nas we wrześniu, ale reprezentuje jeszcze klub z Mysłowic, więc po części jest to i dla nas kolejny medal. Poza mną trenerami Unii są także Mateusz Wanke i Dawid Ersetic, który jeszcze rok temu rywalizował w kwalifikacjach olimpijskich, a teraz pomaga nam swoimi umiejętnościami i doświadczeniem –podsumowuje szkoleniowiec.