Ponad kilogram narkotyków w mieszkaniu w centrum Bydgoszczy [zdjęcia]

- Ustalili, że jeden z mieszkańców centrum miasta może być w posiadaniu zakazanych środków psychotropowych. Trop doprowadził ich do 35-latka. Funkcjonariusze namierzyli jego miejsce zamieszkania. Następnie razem przystąpili do działania i weszli do typowanego mieszkania. Tam zastali kilka osób, w tym podejrzewanego - relacjonuje kom. Przemysław Słomski z bydgoskiej policji.