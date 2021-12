Ponad milion zł rocznie na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie Świecie

Ptasia grypa w gminie Świecie. Co to oznacza dla mieszkańców i hodowców?

Skalę problemu w gminie oszacowała na podstawie badań przeprowadzonych we wrześniu i październiku 2021 roku, wzięło w nich udział 241 osób.

Wynika z nich m.in., że 9 procent badanych sięga po alkohol codziennie, 16 procent raz w tygodniu, a 9 procent nie pije w ogóle. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców gminy Świecie, która na 30 grudnia 2020 roku wynosiła 30941, na co dzień piją 2784 osoby.

Spożywanie alkoholu wiąże się z wieloma szkodliwymi zjawiskami społecznymi, jak prowadzenie pojazdów z promilami we krwi oraz przemoc. Aż 29 procent respondentów było świadkiem prowadzenia pojazdu przez osoby nietrzeźwe, a 10 procent badanych doświadczyło przemocy ze strony osób pijanych.

Jednak 47 procent badanych sprzeciwia się ograniczeniu liczby punktów sprzedaży alkoholu, opowiedziało się za tym 12 procent ankietowanych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Świecie przyjęty na 2022 rok będzie kosztował 1.029 mln zł. W jego ramach zrealizowanych zostanie kilka akcji profilaktycznych dla wszystkich uczniów z gminy Świecie. Pieniądze zostaną też przeznaczone m. in. na utrzymanie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej „Gniazdo”, a także na organizację ferii zimowych i półkolonii dla uczęszczających do niej dzieci oraz zajęcia w ramach klubu młodzieżowego „Młode Orły” dla 12 osób w wieku od 7 do 14 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.