Ponad pół tysiąca dzieci i mistrzyni olimpijska na „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF”!

– Głównym celem projektu jest zachęcenie dzieci do uprawiania sportu. Wykorzystujemy zainteresowanie dzieci nowinkami technologicznymi, ale jednocześnie staramy się promować sport. W trakcie „Kinder Joy of Moving Alternatywnych lekcji WF” pokazujemy, że przy użyciu technologii można się ruszać i być aktywnym dzieckiem. A wiadomo, że najważniejsze jest, by dzieci dbały o swoje zdrowie i czerpały radość z aktywności fizycznej – mówi Monika Pyrek, pomysłodawczyni akcji.

W Drawsku Pomorskim odbyły się zajęcia w dwóch szkołach podstawowych – nr 1 i nr 2. W tej drugiej gościem specjalnym akcji była Małgorzata Hołub-Kowalik, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Tokio. W ramach zajęć uczniowie przez dwie godziny mieli okazję ćwiczyć na wielu urządzeniach, m.in. ergometrach wioślarskich, trenażerach sportowych, refleksomierzach, rowerach stacjonarnych, specjalnych ściankach wspinaczkowych, czy symulatorach narciarskich. W trakcie akcji „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” używane są bowiem nowinki technologiczne, które mają zaciekawić dzieci, a do zajęć zawsze zachęcają znani sportowcy, tak w tym przypadku Małgorzata Hołub-Kowalik.