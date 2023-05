Ponad setka dzieci trenowała z mistrzynią olimpijską, ruszyła akcja Otylia Swim Tour!

Otylia Swim Tour to cykl jednodniowych warsztatów organizowanych w całym kraju. W każdym spotkaniu udział biorą młodzi miłośnicy pływania, którzy potrafią przemieszczać się w wodzie przynajmniej dwoma stylami pływackimi – grzbietowym i dowolnym. Warsztaty są skierowane także do ich rodziców i opiekunów, a każdorazowo odbywają się także zajęcia z psychologiem i dietetykiem. W niedzielę w Łomiankach szkoliła się ponad setka dzieci wraz z rodzicami.

Projekt Otylia Swim Tour był współfinansowany przez Urząd Miasta Łomianki oraz Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Jeszcze przed wakacjami zajęcia w ramach Otylia Swim Tour odbędą się 11 czerwca w Nowym Targu i 17 czerwca w Katowicach.

– To coś niesamowitego, kolejny olimpijczyk gościł w naszej gminie – cieszy się Małgorzata Żebrowska-Piotrak, burmistrz Łomianek. – W naszej miejscowości rodzą się sportowe talenty, myślę że w ślady naszej mistrzyni pójdą nastolatkowie z Łomianek, bardzo za nich trzymam kciuki, bo zdobywają już medale na imprezach mistrzowskich. To dzisiejsze spotkanie to także doskonała okazja, by kolejni młodzi ludzie złapali sportowego bakcyla i pokochali pływanie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy gościć w naszej gminie tak fajną akcję – dodaje.