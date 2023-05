Ponad siedmiuset uczestników wystartowało w zawodach z cyklu „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie”. Spotkali się z mistrzami olimpijskimi!

– To fantastyczne uczucie móc uczestniczyć w takich zawodach, promować lekką atletykę wśród dzieci, zachęcać je do aktywności i ruchu – podkreśla Kajetan Duszyński. – Organizacja tej imprezy, jej rozmach powodują, że z przyjemnością patrzy się na możliwości, jakie daje się dziś młodym zawodnikom. Takie imprezy są bardzo potrzebne – dodaje.

– Jestem pod wrażeniem tego, co zobaczyłem w Rudzie Śląskiej, wierzę głęboko, że jeśli się odpowiednio zachęci dzieciaki do sportu, wesprze je i stworzy odpowiednie warunki, to one będą biegać, uprawiać różne dyscypliny i czerpać z tego radość – mówi Dawid Tomala.

W trakcie zawodów eliminacyjnych tworzone będą reprezentacje województw, które 1 września wystąpią w Toruniu w zawodach finałowych. Program tegorocznej edycji został rozszerzony o biegi przełajowe, a także cykl zajęć dla młodszych dzieci pod hasłem #ZacznijOdLekkiej. W „Lekkoatletycznych Nadziejach Olimpijskich” biorą udział dzieci w wieku dziesięciu i jedenastu lat. Zawodom każdorazowo towarzyszą „Strefy Młodego Olimpijczyka, gdzie dzieci i młodzież będą mogli sprawdzić się w wybranych, uproszczonych konkurencjach lekkoatletycznych.

Projekt „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie” realizowany jest przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Cykl imprez współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki, a projekt wspierają PZU, Fundacja Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.