Poniedziałek przyniósł dwa medale biało-czerwonych w Chengdu

– Bardzo się cieszę, że udało się wywalczyć ten brąz dzisiaj. Mało brakowało, a byłabym nawet w finale, ale niestety odezwała się moja ostatnia kontuzja i być może to też sprawiło, że w tej walce byłam ostrożniejsza. Walczyłam do końca i jestem z siebie bardzo zadowolona, bo udało mi się wykonać różne techniki, które wcześniej zaplanowałam – mówiła Adamkiewicz, która przed czterema laty na uniwersjadzie w Neapolu również wywalczyła brązowy medal.

– Skoncentrowałem się nie tyle na wyniku, co na każdej kolejnej walce – mówił Szczurowski. – Muszę przyznać, że wrażenia są ogromne, odkąd trenuję nigdy nie byłem na tak znakomicie zorganizowanej imprezie sportowej, wioska i ceremonia otwarcia robią wielkie wrażenie. Cieszę się ze zwycięstwa, bo walka o brąz jest bardzo trudna. Dodatkowo cieszy mnie to, że zdobyłem ten medal dla Polski. Na razie to do mnie jeszcze nie dochodzi, bo jestem świeżo po walce, ale duma jest ogromna.

Ze zwycięstw w poniedziałek cieszyły się trzy polskie drużyny – siatkarki, siatkarze i koszykarze. Pierwsze dwa zespoły zapewniły sobie grę w ćwierćfinałach turniejów, a z kolei koszykarze, którzy te szanse stracili wcześniej, po raz pierwszy wygrali spotkanie w Chengdu.