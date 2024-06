Porzucone noworodki w inowrocławskim szpitalu. Jaki los je czeka - wyjaśniamy zasady Anna Grochowina

Jak system opieki ratuje dzieci porzucone w szpitalu? archiwum

Każdego roku w polskich szpitalach odnotowuje się porzucenie ok. 800 noworodków. Opuszczone maluchy trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych, do których zalicza się przede wszystkim rodzinne domy dziecka. Alternatywę dla nich stanowią rodziny zastępcze.