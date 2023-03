Poseł interweniuje w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się drogą w okolicach Przedbojewic i Janowic. Zdjęcia

Magdalena Łośko wystąpiła z interwencją poselską do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego i podległego mu Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zwróciła uwagę na brak odpowiedniej infrastruktury przy drodze wojewódzkiej nr 412 na odcinku Tupadły-Kobylniki.

- Uczniowie korzystający z transportu do szkół, jak i również dorośli mieszkańcy Janowic dojeżdżający do pracy codziennie przemieszczają się niebezpiecznym poboczem do najbliższego przystanku komunikacji autobusowej - zauważyła poseł Łośko.

Występując do marszałka parlamentarzystka zwróciła uwagę, że droga wojewódzka nr 412 jest drogą o wyjątkowo dużym natężeniu ruchu samochodów osobowych i ciężarowych. To m. in. efekt znajdującego się w pobliżu węzła obwodnicy inowrocławskiej. Tak więc, brak chodnika wzdłuż drogi stanowi utrudnienie komunikacyjne, z zarazem realne zagrożenie dla mieszkańców.

Magdalena Łośko zadała też pytania, czy Zarząd Dróg Wojewódzkich uwzględni w swoich planach inwestycyjnych budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 412 w miejscowości Janowice (Gmina Kruszwica) na wyżej wspomnianym 1-kilometrowym odcinku drogi, a także, czy Zarząd Dróg Wojewódzkich rozważny możliwość montażu lustra drogowego przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 412 z drogą powiatową 2565C?