Poseł Kownacki krytykuję Radę Miejską Inowrocławia, bo nie stanęła w obronie kopalni

Poseł zauważył, że podczas sesji inowrocławscy radni PiS chcieli podjąć uchwałę w sprawie odrzucenia decyzji polskiego sędziego, który dąży do zamknięcia kopalni w Turowie.

- Nigdy nie pozwolimy na to, abyśmy byli zależni od Rosji, czy Niemiec. W interesie Niemiec jest zamknięcie elektrowni i kopalni węgla brunatnego w Polsce. Wyzwoliliśmy się od dominacji wschodu, teraz są tacy, którzy chcą żebyśmy popadli w dominację zachodu. To Polacy będą decydowali, w jakim kierunku należy się rozwijać - podkreślił Bartosz Kownacki.

Spotkanie z dziennikarzami odbyło się w Inowrocławiu i było odpowiedzią na sytuację, która miała miejsce podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej . Radny Jacek Tarczewski z PiS wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad stanowiska dotyczącego uchylenia decyzji polskiego sędziego w sprawie kopalni Turów. Wniosek radnego został odrzucony.

- Kiedy jest uchwała, która ma bronić nas przed wpływami niemieckimi, która ma bronić naszej suwerenności energetycznej, to radni, którzy w większości są z Koalicji Obywatelskiej, są przeciwni dyskusji na ten temat - zaznaczył Bartosz Kownacki.

Parlamentarzysta podkreślił też, że nigdy nie będzie zgody na zamknięcie kopalni w Turowie. Dodał, ze Bogatynia musi funkcjonować do końca złóż węgla brunatnego, które tam są. Przypomniał, że gdyby Polska zastosowała wyrok TSUE sprzed kilku lat, to Bogatyni już by nie było i nie byłoby szans na wznowienie jej działalności.

Bartosz Kownacki wspomniał, że kopalnia w Turowie jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego nie tylko tamtego regionu kraju, ale całej Polski.