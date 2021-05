Poseł Szopiński interpeluje do rządu o przywrócenie autobusów z Sępólna do Bydgoszczy

Poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Jan Szopiński z Bydgoszczy, wystosował w tej sprawie interpelację do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, by program przeciwstawiający się wykluczeniu komunikacyjnemu miał swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Treść interpelacji trafiła także do nas.

„Rząd Zjednoczonej Prawicy zapowiadał programy przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, zwłaszcza mieszkańców mniejszych miejscowości i wsi. Tymczasem, mieszkańcy Sępólna Krajeńskiego i miejscowości leżących między Sępólnem a Bydgoszczą, zostali zaskoczeni w kwietniu wiadomością o zawieszeniu przez PKS Chojnice wszystkich połączeń autobusowych z Chojnic do Bydgoszczy przez powiat sępoleński, a tym samym zostali pozbawieni jedynego transportu do administracyjnej stolicy województwa i do bydgoskich szpitali specjalistycznych, także onkologicznych – pisze Jan Szopiński. - Jako poseł Ziemi Bydgoskiej, czyli także z powiatu sępoleńskiego, zwrócę się do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z postulatem wykorzystania wszelkich możliwych środków województwa i programów rządowych, by przywrócić połączenia autobusowe między Sępólnem Krajeńskim a Bydgoszczą i dbać o nie tak samo, jak o połączenia komunikacyjne w innych części regionu. Ale zwracam się także do ministra infrastruktury i do całego rządu o rzeczywiste ,a nie tylko propagandowe i fasadowe działania w celu zastopowania wykluczeń komunikacyjnych – zaznacza poseł na sejm.