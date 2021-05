Poseł z Brodnicy Paweł Szramka zakończył współpracę z Pawłem Kukizem. "Nie zgadzam się na dogadywanie z PiS-em". Wideo z konferencji

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Sejmie 29 kwietnia ogłoszono powołanie nowego koła poselskiego "Polskie Sprawy", w skład którego weszli: poseł Paweł Szramka z koła poselskiego Kukiz’15 - Demokracja Bezpośrednia, członek Porozumienia Andrzej Sośnierz oraz posłanka niezrzeszona Agnieszka Ścigaj, która została przewodniczącą koła. Wstępnie podczas konferencji mówiono, że dla trojga polityków priorytetem jest zdrowie, przedsiębiorczość, edukacja, obronność oraz to, jak Polska będzie wyglądała po pandemii. Posła Pawła Szramkę poprosiliśmy o konkrety - jakie dokładnie cele zamierza realizować koło poselskie Polskie Sprawy?

- Będziemy dążyć do tego, aby większą rolę w czasie procesu legislacyjnego, odgrywała strona społeczna. Moglibyśmy w Sejmie uniknąć wprowadzania w życie bezsensownych, a czasem nawet szkodliwych ustaw, gdyby były porządnie skonsultowane bezpośrednio z osobami, których zmiany te mają dotyczyć. Mieliśmy niedawno przykład podwójnego opodatkowania spółek komandytowych. Rządzący już zdążyli się pochwalić, ile pieniędzy wpłynie do budżetu państwa po wprowadzeniu nowego podatku. Okazało się, co akurat zupełnie mnie nie dziwi, że przedsiębiorcy zmienili formę prowadzenia działalności. Efekt jest taki, że wprowadzone prawo nie przyniosło żadnych efektów, poza utrudnieniem życia pewnej grupie społecznej. To nie jest poważne stanowienie prawa i liczę na to, że z czasem uda się wyprzeć tę patologię