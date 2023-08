Posłanka Magdalena Łośko w Inowrocławiu o tłustych kotach, politycy Suwerennej Polski o brejzowiczach

Posłanka Platformy Obywatelskiej Magdalena Łośko zorganizowała na os. Rąbin w Inowrocławiu happening, połączony z konferencją prasową. Rozwinęła nań listę „tłustych kotów” - nazwiska osób związanych z PiS, które które według częśći mediów wzbogaciły się na stanowiskach w spółkach skarbu państwa.

Na liście widnieje 358 nazwisk. - Ta lista tłustych kotów to jest zaledwie czubek góry lodowej. To co dzieje się w Polsce przez ostatnie 8 lat to jest tsunami, które zalewa Polskę, zalewa spółki skarbu państwa, zalewa struktury państwa. Stwierdziła, że tłuste koty mają się dobrze, zaś zwykli obywatele mają drożyznę, rachunki grozy i wysokie podatki. Tłuste koty mają wielomilionowe pensje, apanaże, nagrody. - Razem to niebagatelna suma 350 milionów złotych. I to jest tylko ta wąska grupa osób, a wiemy, że tych osób jest dużo, dużo więcej - mówiła Magdalena Łośko.