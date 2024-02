Pyszny pączek to słodkiej uczty początek. Jakie pączki inowrocławianie kupują najchętniej?

Tłusty czwartek to tradycja wywodząca się jeszcze z czasów pogańskich, symbolizująca pożegnanie zimy i powitanie wiosny. W tym czasie najczęściej serwowano tłuste potrawy: mięso czy bigos. Popularne były także pączki wyrabiane z ciasta chlebowego, nadziewane słoniną.

Nie liczymy kalorii

W kuchni polskiej pierwsze pączki smażono na smalcu i podawano ze skwarkami. Zwyczaj tłustego czwartku i jedzenia pączków w wersji słodkiej zawitała do naszego kraju w XVI wieku. Dzień ten był początkiem tygodniowych zabaw i uczt. Po nim następował Wielki Post, podczas którego nie jedzono mięsa, produktów odzwierzęcych oraz łakoci. Pączki w tamtym czasie były bardzo twarde, niektóre z nich zawierały orzech lub migdał. Kto trafił na pączka z dodatkiem, według przesądu miał żyć w szczęściu przez cały najbliższy rok.

Tradycyjne pączki smaży się na głębokim tłuszczu - smalcu lub oleju roślinnym. W klasycznym przepisie jest smalec. Przepis na ciasto na pączki jest następujący: mąka pszenna, drożdże, mleko, jajka i tłuszcz. Niektórzy cukiernicy podpowiadają, aby do ciasta dodać odrobinę spirytusu. Wyrośnięte ciasto drożdżowe smaży się w głębokim tłuszczu, nadziewa i polewa lukrem lub posypuje cukrem pudrem. Kaloryczność tłustych łakoci zależy od ilości użytego nadzienia i polewy. Zamyka się w przedziale od 200 do nawet 450 kcal. Aby je spalić, musielibyśmy maszerować przez 70 minut, biegać 40 minut lub przez godzinę jeździć na rowerze.

