Posłuchajcie siebie wśród nocnej ciszy. Wigilia najpiękniejszy dzień w roku!

Wigilia. Jak ją przeżyć, by nie sprowadzała się wyłącznie do obdarowywania się prezentami, pospiesznie wyszeptanych życzeń i przygód Kevina? Nasi przodkowie świętowali bez telewizorów i smartfonów, żyli skromniej, ale chyba duchowo byli od nas znacznie bogatsi.

W tym dniu rodzi się nadzieja

W tym samym czasie świętują katolicy i protestanci, a prawosławni swoją Wigilię obchodzą 6 stycznia. Dla wszystkich tego dnia rodzi się wielka nadzieja. To czas radości, bo na świat przychodzi Pan Jezus. Należy przeprosić za wszystkie złe rzeczy i otworzyć się na drugiego człowieka, który do nas przychodzi. Nie bez powodu jest przecież to dodatkowe nakrycie na wigilijnym stole.

- Wigilia w piękny sposób jest wpisana w polską tradycję – mówi ks. dr Rafał Zieliński, dyrektor Studium Teologii w Koninie, a zarazem proboszcz parafii Bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika w Lipnie. – Trochę paradoksalnie, ale widać to szczególnie u naszych rodaków za granicą. Jako doktorant miałem okazję prowadzić rekolekcje adwentowe w Niemczech. To dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd i postne potrawy są takie polskie. Tego przestrzega się nawet wiele lat po wyjeździe z Polski. Co ciekawe, Polacy opowiadali mi, że na kolację wigilijną bardzo chętnie przychodzą do polskich domów zaprzyjaźnieni Niemcy. Ta nasza Wigilia tak bardzo się im podoba.