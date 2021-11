Potrącenie 30-latki na przejściu dla pieszych na ul. Mostowej w Brodnicy. Znamy przyczynę Karina Knorps-Tuszyńska

Na tym przejściu dla pieszych doszło do potrącenia 30-latki Google Maps

We wtorek, 16 listopada ok. g. 11 na przejściu dla pieszych na ul. Mostowej w Brodnicy doszło do potrącenia 30-letniej kobiety.