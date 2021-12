Potrącenie przy ul. Kolejowej w Brodnicy. Seniorka trafiła do szpitala

W środę, 1 grudnia kilka minut po g. 16 brodniccy policjanci otrzymali zgłoszenie o potrąceniu pieszej przy ul. Kolejowej w Brodnicy. Jak wstępnie ustalili policjanci ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, 60-letnia kobieta kierująca renault nie udzieliła pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych i wjechała w 80-latkę. Seniorka doznała obrażeń ciała i została przetransportowana do szpitala.

Kierująca renault 60-latka była trzeźwa. Policjanci zabrali jej prawo jazdy.

Brodniccy funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego wypadku.

Policjanci przypominają, że obowiązujące przepisy nakazują kierowcom zbliżającym się do przejścia dla pieszych zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo na nie wchodzącemu. Poza tym kierujący zbliżający się do przejścia zobligowany jest zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego. Jeśli pieszy stoi przed przejściem, kierowca ma obowiązek zatrzymać się i go przepuścić. Prawo pierwszeństwa dla pieszych nie dotyczy tramwajów.