"Potrzebna twarda ręka w parkingu". Jerzy Kanclerz i Tomasz Bajerski komentują współpracę w Abramczyk Polonii Bydgoszcz

Tomasz Bajerski obejmuje stanowisko menedżer bydgoskiego klubu. - Stanie na czele sztabu szkoleniowego w sezonie 2024 - przekazała we wtorek Polonia.

Ta informacje nie jest wielkim zaskoczeniem, bo nazwisko Bajerskiego od początku było wymieniane w gronie faworytów do objęcia tej funkcji. Wychowanek Apatora, były żużlowiec, potem trener w Toruniu i Poznaniu, nie zastanawiał się długo nad podjęciem wyzwania.

- Przekonała mnie konkretna oferta z Bydgoszczy - skomentował. - Zespół jest bardzo ciekawy do prowadzenia, jaki ma plan na ten sezon, to wszyscy wiemy. Kibice chcą awansu, zawodnicy i my wszyscy w klubie także. Na pewno nie będzie łatwo, jest kilka drużyn z podobnymi ambicjami. Potrzeba będzie dużo szczęścia, a jeszcze więcej ciężkiej pracy. Jestem na to gotowy - zapewnił.