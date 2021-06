Poważny wypadek na przejściu dla pieszych przy ul. Parkowej w Grudziądzu. Nastolatek z urazem głowy w szpitalu

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 30-letni kierujący toyotą poruszał się ulicą Parkową od strony ronda Lotników w kierunku Urzędu Pracy.

- Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa poruszającemu się na przejściu dla pieszych młodemu mężczyźnie - o pierwszych ustaleniach mówi mł. asp. Łukasz Kowalczyk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. - Poszkodowany z poważnym urazem głowy został zabrany przez karetkę do szpitala. Był nieprzytomny.

Kierujący był trzeźwy. Zostało mu zatrzymane prawo jazdy, które miał od 11 lat.

Autobus MZK potrącił dziecko na Rządzu

Z kolei w środę, 16 czerwca także doszło do potrącenia 11-latka na os. Rządz. Choć zdarzenie wyglądało bardzo groźnie, bo dziecko zostało potrącone przez autobus MZK, to skończyło się na drobnych otarciach i potłuczeniach. - Do doszło na ulicy Jana III Sobieskiego w Grudziądzu gdzie w okolicy szkoły podstawowej 11-latek jadący do szkoły rowerem został potrącony przez autobus komunikacji miejskiej - relacjonuje mł. asp. Łukasz Kowalczyk. - Kierowca został ukarany mandatem.