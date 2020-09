Powiat chełmiński - wypadek w Grzybnie, groźne wymuszenie w Chełmnie i nieprawidłowe wyprzedzanie - zobaczcie zdjęcia

Chełmno - żołnierze w drodze do Czajki w Warszawie. Co mówi wojsko o budowie mostu?

Także w Unisławiu, na ul. Rynkowej, kierujący seatem włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa alfie romeo i auta zderzyły się. Sprawcę ukarano mandatem. W Chełmnie, na ul. Toruńskiej, także kierujący fiatem wymusił pierwszeństwo motorowerowi Simson i doszło do zderzenia. Kierujący motorowerem doznał obrażeń. W tej sprawie prowadzone jest postępowanie.

Nieprawidłowe wyprzedzanie i wymuszenie pierwszeństwa w Chełmnie i okolicy

A w Chełmnie, przy ul. Podgórnej kierujący renault laguna, wykonując nieprawidłowo manewr omijania zaparkowanego opla doprowadził do zderzenia bocznego. I oddalił się z miejsca zdarzenia. W KPP w Chełmnie prowadzone są w tej sprawie czynności.

W Chełmnie przy ul. Nad Groblą kierujący BMW wymijając doprowadził do zderzenia bocznego z renault. Sprawca uciekł, a w KPPW w Chełmnie trwają czynności wyjaśniające. Kierujący volkswagenem transporterem w Kornatowie nieprawidłowo wyprzedzał rowerzystę i potrącił go. Ten upadł on na jezdnię. Na sprawcę nałożono mandat. A w Wabczu kierujący opel w wyniku nieprawidłowego wyprzedzania doprowadził do zderzenia z ciągnikiem rolniczym Ursus. Sprawca też dostał mandat.