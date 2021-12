Powiat chojnicki. Wysokie podwyżki. Dla starosty i dla radnych. Radni z PiS byli przeciw

Radni powiatowi podnieśli sobie diety o ok. 60 proc., a wynagrodzenie starosty o 86 proc. Przeciw takim zmianom byli radni PiS. Radny Sławomir Rząska zaapelował, by radni otrzymywali tylko zwroty za koszty podróży. Bezskutecznie.

- Przy szalejącej inflacji i podwyżkach powinniśmy solidaryzować się ze społeczeństwem - mówił Rząska. - Nie przystoi podnosić sobie diet w tak drastyczny sposób.

Uznał, że wystarczyłoby, gdyby Rada Powiatu spotykała się, co trzy miesiące na dłuższe posiedzenia. Radna Mirosława Dalecka wniosła, by podwyżki były od 100 zł do 250 zł dla przewodniczącego. - Jesteśmy dwa lata w okresie pandemicznym. Praca radnych jest znacznie ograniczona. W tym roku to piąta sesja, w ub.r. mieliśmy sześć. Składanych interpelacji jest mało...

Starosta Marek Szczepański zwrócił uwagę, że radni nie mieli zwiększanych diet od 2007 r. Jego argumenty za wysoką podwyżką? _ "Przecież rząd mówi, że mamy wzrost gospodarczy, że są wpływy, których nie było. Mamy budżet, który jest zrównoważony. Prezes Narodowego Banku Polskiego twierdzi, że mamy tyle pieniędzy w rezerwie, że inne państwa będą je od nas pożyczać."

Podkreślił, że podwyżka radnych wynika z ustawowej zmiany kwoty bazowej, a nie procentów (sposób naliczania diet- red.). Radna Dalecka podkreśliła, że wniosek PiS jest właśnie taki, by Rada Powiatu zmieniła procenty: - Trzeba zapytać, czy budżet powiatu to wytrzyma. Nie jesteśmy parlamentarzystami. Jesteśmy radnymi. Mówimy o budżecie powiatu.

Podwyżka dla starosty chojnickiego. - Stać nas na to - mówi sam starosta

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Skórczewski skomentował, że budżet powiatu jest jednym z lepiej prowadzonych w województwie pomorskim. Starosta przywołał liczby - wydatki na inwestycje w 2022 r. wyniosą 30 mln zł. samorząd nie zaciągnie kolejnego kredytu, a w tym roku spłacił ten przypadający na 2022 r. - Pozyskaliśmy 70 mln zł - podkreślił.

Wiceprzewodnicząca Bożena Stępień tak zwróciła się do opozycji: - Nikt nie prosił o podwyżkę i nikt nie skacze z radości, ale cieszymy się jak wszyscy Polacy, kiedy je dostajemy... Możecie nie głosować za podwyżką, ale myślę, że chętnie ją przyjmiecie.

Czterech radnych było przeciw podwyżce. To Mirosława Dalecka, Mariusz Pokrzywiński, Marek Rodzeń i Sławomir Rząska, od głosu wstrzymali się Maciej Jakubowski, Tomasz Orzłowski i Marek Szmaglinski.

Uchwała przeszła. Radny bez funkcji otrzyma dietę w wysokości 2008 zł, przewodniczący rady - 3103 zł. Inni od 2372 zł do 2920 zł.

Ile będzie zarabiał starosta chojnicki?

A starosta Marek Szczepański będzie dostawał 19 tys. 800 zł brutto (z wyrównaniem od sierpnia). To podwyżka 86-procentowa. Za uchwałą głosowało 12 radnych, przeciw było 5 (Mirosława Dalecka, Mariusz Pokrzywiński, Marek Rodzeń, Marek Rząska, Marek Szmaglinski), od głosu wstrzymały się 3 (Maciej Jakubowski, Tomasz Orzłowski, Marek Szczepański.)

Radny Rząska stwierdził m.in.: - Czas kryzysu nie jest najlepszy, by politycy nabijali sobie kieszenie. Dalecka natomiast wyliczyła, że gdy przez obniżkę trzy lata temu starosta stracił 72 tys. zł, to teraz zyska - 270 tys. zł (licząc do końca kadencji). Stwierdziła, że dobry przykład dała Kościerzyna, która podwyższyła burmistrzowi pensję o 60 proc. Zaapelowała, by przestał służbowe volvo wykorzystywać na cele prywatne, w tym rodzinne wyjazdy.: - Mieszkańcy zgłaszają, że nawet bagażnik na rowery został zakupiony.

