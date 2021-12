Powiat grudziądzki. Kobieta urodziła w domu. Karetka była daleko, więc matce i dziecku pomogli strażacy

Kobieta urodziła w domu. Karetka była daleko, więc pomogli jej strażacy

W piątek (17 grudnia) po g. 13 strażacy z OSP Szembruk (gm. Rogóźno) pognali do wypadku na skraju tej miejscowości.

Kiedy kończyli związane z tym zdarzeniem czynności - ok. g. 14.20 - otrzymali kolejne wezwanie... Bardzo nietypowe.

Przyleciał śmigłowiec LPR, ale matki z dzieckiem do szpitala nie zabrał

Do kobiety i jej dziecka przyleciał też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale gdy wylądował już w Szembruczku, jego załoga została wezwana do wypadku pięciu aut, do którego doszło na autostradzie. Tam "śmigło" było pilnie potrzebne.