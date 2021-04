Powiat inowrocławski. Grzegorz Stenka idzie do Cabo da Roca. Spełnia swoje marzenia, pomaga dzieciom. Zdjęcia

Mieszka w Bydlinie koło Ustki. Piesza wyprawa do Portugalii nie jest pierwszą taką, w której uczestniczy. Wcześniej przemierzył Szlak św. Jakuba, od Rygi do Santiago de Compostela. Rozpoczął pieszo...

Z Ustki do najbardziej oddalonego na zachód krańca Europy - Cabo da Roca - wyruszył pieszo 8 kwietnia, w swoje 35 urodziny . Na pokonanie prawie 6,5 tys. kilometrów dał sobie siedem miesięcy. Do kraju chce powrócić autostopem.

Wszystko co potrzebuje na trasie niesie ze sobą w plecaku. Obok ubrań jest tam też namiot. - Mam duży dar do gubienia różnych rzeczy. Więc podczas trwającej właśnie podróży zdążyłem już zgubić namiot. Na szczęście znalazł go policjant. Tak więc mam go z powrotem - opowiada pan Grzegorz.

W trakcie wyprawy wędrowiec spać będzie nie tylko w namiocie. Korzysta z kwater prywatnych, pomocy ludzi dobrej woli i serwisu internetowego, który pomaga znaleźć dach nad głową.

Pod koniec obecnego tygodnia Grzegorz Stenka zamierza dotrzeć do Częstochowy. Dołączyć ma tam do niego dziewczyna o imieniu Marysia, która zamierza razem z mieszkańcem Bydlina koło Ustki pokonywać dalsze odcinki trasy "Od Bałtyku po Atlantyk".

Grzegorz Stanka podkreśla, że wędrówka przez Europę jest spełnieniem jego marzeń. W trakcie wyprawy promuje akcję charytatywną na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku. Można je wspierać przyłączając się do internetowej zbiórki na www.siepomaga.pl/kilometry-dla-dzieci.