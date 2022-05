Niesamowita pasja pana Bartłomieja z Nowego. Podróżuje pieszo po Europie. Bez pieniędzy

Bartłomiej Jezierski podróżuje po Europie od 2016 roku

Pierwszą swoją wyprawę rozpoczął w 2016 roku w Bielsko-Białej , a zakończył w Atenach . - Podczas tego marszu poznałem wielu imigrantów i ich smutne historie. Poznałem głód, ból i wyczerpanie, ale jednocześnie ludzką życzliwość, miłość do bliźniego. Zrozumiałem, że wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi, lecz nierówno traktowanymi - tłumaczy pan Bartłomiej, który podczas kolejnego marszu, na przełomie 2017 i 2018 roku we Włoszech postanowił, że przejdzie na piechotę cały świat. - Moje ambicje jednak mnie przerosły. Nie udało mi się wydostać z kontynentu. Próbowałem zdobyć prace na statkach kursujących do Ameryki Południowej, wypływających z największych portów w Europie, ale nic z tego - mówi. - Zadecydowałem więc, że zamiast uciekać z Europy, najpierw przejdę wszystkie kraje na naszym kontynencie i zdobędę odpowiednie doświadczenie. Do tej pory „na liczniku” mam około 18 tys. km . Mam nadzieję, że w roku 2023 nareszcie dotrę do Ameryki Południowej - dodaje.

Bartłomiej Jezierski: Turystą nie jestem

O dziwo pan Bartłomiej nie określa siebie jako turysty. Nie ma drogich ubrań, ani sprzętu. Nie sypia w hotelach i nie jada w restauracjach. Dlaczego? - Bo byłaby to z mojej strony hipokryzja. Jestem pielgrzymem, podróżuje od kościoła do kościoła, od katedry do katedry, śpię w namiocie lub pod gołym niebem, w najpiękniejszych miejscach Europy. Jestem biedakiem ubranym w to, co uda mi się zorganizować. Jem to co oferuje matka natura, lub to co pozostawią po sobie ludzie. Proszę mi uwierzyć, że kontenery za supermarketami są pełne jedzenia. A ludzie wciąż głodują. Pomagają mi też dobrzy ludzie. Wspaniałe jest uczucie dawania oraz otrzymywania pomocy. Dzielę się z potrzebującymi wszystkim co mam. A karma odpłaca mi podwójnie - mówi nasz rozmówca.