Powiat inowrocławski. Tak wygląda obecnie Kanał Fryderykowski i jezioro Nowe w lesie w okolicach Suchatówki. Zdjęcia Red

Choć mało zimowa pogoda odstrasza od zaglądania do lasu, my jednak zachęcamy do odwiedzania leśnych terenów w okolicy Suchatówki z jeziorem Nowym i Kanałem Fryderykowskim.