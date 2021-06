Tak wypoczywano przed wojną w Przyjezierzu. W latach 30. kwaterowano w okolicznych wsiach, a obiad na plażę przynosiła służąca [zdjęcia]

Zobacz wideo: Bezpieczeństwo nad wodą. To musisz wiedzieć!

Początki wykorzystywania dla wypoczynku malowniczego miejsca wśród lasu nad jeziorem w Przyjezierzu sięgają 1929 r. Zbudowano wówczas skocznię do wody, a przy plaży drewniany barak z krytym tarasem i niewielką restauracją. Już wtedy wynajętymi powózkami, wozami, na rowerach, przyjeżdżali na plażę do tej uroczej miejscowości w niedziele i dni świąteczne mieszkańcy Strzelna, Inowrocławia, Mogilna. Na dłuższy wypoczynek wynajmowano pokoje u gospodarzy w okolicznych wsiach. Nad jeziorem rozbijali namioty harcerze z Mogilna, Strzelna, Poznania. W 1936 r. obozowali tu harcerze chorągwi wołyńskiej na Kresach. W następnym roku druhowie ze Strzelna ustawili na rozwidleniu dróg do Wójcina i Gaju drewniany krzyż nazywany od tej pory harcerskim. Pierwszy domek campingowy pojawił się w 1939 r., własnoręcznie zbudowany przez Leona Procha, mistrza kominiarskiego z Inowrocławia. Stał przy plaży, gdzie wiele lat później była kasa biletowa.