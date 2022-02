Powiat inowrocławski. Wypadków i kolizji drogowych w powiecie wciąż dużo. Policja analizuje przyczyny, miejsce i czas tych zdarzeń Red

Na drogach powiatu inowrocławskiego wciąż dochodzi do wielu wypadków i kolizji. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności Archiwum

- Policjanci wydziału ruchu drogowego na bieżąco analizują zdarzenia drogowe. Wszystko po to, by mieć wiedzę o ich przyczynach i miejscach, w których do nich dochodziło. Od tego zależy między dyslokacja i intensywność patroli ruchu drogowego - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Inowrocławiu.