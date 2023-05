Powiat nakielski. Strażacka gala w Jadwiżynie. Najwyższe odznaczenie dla ks. kapelana Romana Michalskiego [zdjęcia]

Jadwiżyn to wieś leżąca na rubieżach pow. nakielskiego. Bliżej stąd do granicy Wielkopolski niż do leżącego po sąsiedzku Bnina. Straż ogniowa powstała tu w 1950 r. i działa prężnie już ponad 70 lat.

Druhowie mają do dyspozycji remizę i świetlicę. Wzniesiono je w połowie lat 90. Ten rok dla druhów z Jadwiżyna jest szczególny. Po latach starań dostaną wreszcie nowy wóz ratowniczo- gaśniczy. Wójt Sadek Dariusz Gryniewicz odebrał miesiąc temu promesę na jego zakup. Nowoczesny pojazd znacznie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.