Powiat sępoleński na 10. miejscu Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2020 rok [zdjęcia]

Gala wręczenia nagród odbyła się w Wiśle, podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, gdzie statuetkę odebrał starosta Tadych.

- Jest 125 powiatów do 60 tys. mieszkańców i powiat sępoleński zajmuje 10. miejsce. To nie jest nagroda za inwestycje, które były prowadzone w wyniku klęski żywiołowej za otrzymane dotacje. To nagroda za szereg działań powiatu. Skwitowaliśmy w tym roku działanie zarządu, debatowaliśmy nad stanem powiatu, a ta nagroda podkreśla, jak działa zarząd – uważa Marek Chart, przewodniczący Rady Powiatu Sępoleńskiego.