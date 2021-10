Powiat sępoleński zamierza reaktywować nieczynną linię kolejową?

Na początku września do Starostwa Powiatowego w Sępólnie wpłynął wniosek mieszkańca Więcborka, by rada wystąpiła z wnioskiem do rządu i zarządu PKP PLK o objęcie remontem w latach 2022-2023 linii kolejowej nr 281 na odcinku Kcynia-Nakło-Mrocza-Więcbork-Sępólno-Kamień-Ogorzeliny pod kątem przewozów pasażerskich oraz przystanków kolejowych na koszt PKP.