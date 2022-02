Toruński architekt o budowie ronda na ul. Kościuszki w Sępólnie: - To zły pomysł [zdjęcia]

Po naszych artykułach dotyczących planów budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Popiełuszki i Odrodzenia w Sępólnie, głos sprawie zajął Ryszard Kłosowski, architekt z Torunia. Inwestorem jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 5 lat Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przygotowuje dokumentację techniczną tejże inwestycji.

Ryszard Kłosowski to były szef Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, architekt, członek Izby Architektów i Izby Inżynierów Budownictwa, od 1986 roku ma własną firmą projektową.

- Sępólno to miasto mojego dzieciństwa i wczesnej młodości. Tam chodziłem do Ochronki prowadzonej przez Siostry Elżbietanki, Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego, które ukończyłem 1957 roku. Mieszkałem w pierwszych latach powojennych przy ul. Piłsudskiego 3 [obecna ul. Kościuszki – przyp. aut.], vis a vis willi notariusza Gracza i domu weterynarza, a od roku 1949 w bloku przy ul. Dworcowej 3 m1 [obecna ul. Odrodzenia – przyp. aut.]. Sępólno odwiedzam często, choć pandemia mocno mi to utrudniła – pisze do naszej redakcji Ryszard Kłosowski.