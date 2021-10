Powiat tucholski. Czy nadal się szczepimy przeciw Covid-19? Raczej nie Anna Klaman

Szczepienie to tylko chwila. Warto poświęcić na nie czas Fot. Archiwum

Od dłuższego czasu nie rośnie liczba szczepiących się w powiecie tucholskim. Ci, którzy to czynią, to wyjątki. Liczby zaszczepionych z gmin, które podajemy poniżej, nieznacznie się zmieniły w porównaniu do tych sprzed kilku tygodni.