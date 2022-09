Powiat tucholski. Jak jest po ptasiej grypie? Powiatowy lekarz weterynarii informuje

- Gruźlicy dawno już u nas nie było u bydła - mówił na sesji Rady Powiatu Michał Mikołajczak , powiatowy lekarz weterynarii w Tucholi. - To szczególny i trudny rok. Gdy wystąpi choroba zakaźna, zwalczymy ją, ale później są finansowe konsekwencje dla rolników.

Radny Jerzy Kowalik zapytał powiatowego lekarza weterynarii o liczbę kontroli u rolników. Podczas spotkania z ministrem rolnictwa w Więcborku wybrzmiało bowiem, że są one uciążliwe.

- Działamy zgodnie z harmonogramem kontroli bioasekuracji i zadaniem zleconym przez ministra - odpowiedział Mikołajczak. - Co roku musimy wykonać 100 proc. kontroli gospodarstw świńskich. To ponad 400 gospodarstw.