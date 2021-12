Powiat tucholski. Nocne dyżury aptek to fikcja. Radni podjęli jednak uchwałę o ich wyznaczeniu

Apteki w Tucholi są otwarte najpóźniej do 21. Wyznaczane co roku przez Radę Powiatu nocne i świątecznej dyżury w aptekach są jedynie na papierze.

- Jeżeli ktoś chce kupić leki nocą, musi jechać do Chojnic lub Bydgoszczy - powiedziała powiatowym radnym wprost Adrianna Nagórka. - Najbliższa apteka - co bardzo się rzadko, sporadycznie dzieje, że ktoś coś potrzebuje - znajduje się w Chojnicach. To nie jest nie wiadomo jak daleko. Można podjechać i wykupić, jeżeli jest to lek ratujący życie. Aczkolwiek, gdy chodzi o lek ratujący życie, pacjenci są obsługiwani w naszym szpitalu.