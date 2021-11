Powiat tucholski. Skałecki: - Mamy covid-19, a w powiecie organizowano konferencje, spotkania, imprezy

Dzisiaj w powiecie tucholskim potwierdzono zakażenie u 24 osób, 880 było na kwarantannie. Tymczasem szczepienia się nie posuwają do przodu. W gminie Tuchola w pełni zaszczepionych jest 52 proc. osób (najwięcej), a w Kęsowie - 46 proc. (najmniej).

Zdarza się, że zamykane są szkoły, a klasy coraz częściej są na kwarantannach.

- A co dzieje się w naszym powiecie w tym czasie? - pytał radny Skałecki. - Odbywają się konferencje, spotkania, uroczystości, imprezy i to w pomieszczeniach zamkniętych bez zachowania dystansu, maseczek. Myślę, że lepiej byłoby, by pani inspektor zwróciła się do komendanta policji, komendanta straży pożarnej a może do księży proboszczów. Wtedy taki apel odnosiłby jakiś większy skutek.