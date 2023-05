Powiat włocławski chce budować w Kowalu. To będzie inwestycja oświatowa

Kolejne plany inwestycyjne Starostwa Powiatowego we Włocławku się krystalizują. Chodzi o budowę przez powiat włocławski, w kompleksie miejskich obiektów szkolnych przy ul. Piwnej w Kowalu, nowego budynku dydaktycznego na potrzeby Zespołu Szkół Powiatowych.

Nowe budynki mają być przeznaczone na potrzeby liceum ogólnokształcącego, które będzie mogło wyprowadzić się z obecnych pomieszczeń do nowego obiektu, a przede wszystkim na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych, który ma być wybudowany za unijne pieniądze. Starosta Roman Gołębiewski poinformował na sesji Rady Miasta w Kowalu, że po podjęciu decyzji przez Radę Powiatu zlecone zostanie opracowanie dokumentacji technicznej, a budowa szkoły powinna ruszyć już w przyszłym roku. Tymczasem dobiega końca budowa i wyposażanie największej inwestycji powiatu - Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku.

Kolejny ważny temat na linii samorząd Kowala - Starostwo Powiatowe we Włocławku dotyczy partycypacji budżetu powiatu w budowie przez samorząd miasta hali sportowej. Rada Miasta zaakceptowała wynegocjowane przez burmistrza Eugeniusza Gołembiewskiego warunki, na mocy których powiat dołoży do budowy hali 30 procent kosztów, po wcześniejszym uwzględnieniu dotacji rządowej z Polskiego Ładu oraz obiecanej przez marszałka województwa Piotra Całbeckiego dotacji w wysokości 1 mln złotych.

Przypomnijmy, że koszt budowy hali w Kowalu, z której mają korzystać także uczniowie szkół prowadzonych przez powiat, to prawie 12 milionów złotych. Ale na tę inwestycję Kowal ma przyznaną dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład, a konkretnie Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9,9 mln złotych, co stanowi około 83 procent wartości umowy. I jeszcze ma być dotacja obiecana przez marszałka.

Budowa hali sportowej trwa od jesieni ubiegłego roku. Ponieważ wykonawca zobowiązał się do wykonania inwestycji w ciągu 18 miesięcy, to oznacza zakończenie budowy przed 3 maja przyszłego roku.