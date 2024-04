Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Szubinie. Podczas uroczystości syrena wezwała na akcję

Głos zabrali także goście, którzy zjechali do Szubina z całego regionu. - Niegdyś poddawano w wątpliwość czy OSP jest potrzebna, powinna istnieć i być finansowana. Ta uroczystość świadczy najlepiej, że tak. Świętujemy przy dźwięku syren – mówił Jarosław Herbowski, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP w Toruniu.

Bo w czasie akademii w Szubinie zawyła syrena. Strażacy wezwani zostali do pożaru budynku w Małych Rudach.

- Służycie Ojczyźnie, ryzykujecie życie, jesteście wspaniałymi strażakami – mówił do druhów z pow. nakielskiego st. bryg. Rafał Świechowicz, niedawno mianowany kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP w Toruniu. - Nie ma was bez nas i nas bez was. Jesteśmy potrzebni sobie nawzajem. Dziękuję że jesteście. Dziękuję za dotychczasową współpracę – wtórował mu st. bryg. Sławomir Murawski, komendant powiatowy PSP w Nakle.