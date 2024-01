Powikłania po koronawirusie to poważny problem. Odnotowano ponad 200 objawów

Dużym problemem, jak w przypadku matki i syna spod Świecia, są trudności w wykryciu long covid.

- Nie jest łatwo zdiagnozować long covid, bowiem niezależnie od tego czy pacjent przeżył zakażenie SARS-CoV-2 ciężko, skąpo objawowo czy bezobjawowo, może się po pewnym czasie skarżyć na rozmaite objawy i to praktycznie z każdego narządu - mówi dr Paweł Rajewski, kujawsko-pomorski konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych. - W toku postępowania trzeba wykluczyć wszystkie inne choroby, które mogą prowadzić do tych objawów. Chyba, że mieliśmy ciężką postać COVID-19 i powikłania pojawią się w niedługim czasie. Ale czasami jest to też odległy czas i niestety nie do końca jeszcze wiemy, jak długi może być to okres. Niestety, nie ma żadnego typowego tekstu, który by diagnozował long covid.