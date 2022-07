Pożar samochodu osobowego w Malankowie. Na miejscu byli strażacy z powiatu wąbrzeskiego

Natomiast w czwartek ok. g. 14.20 strażacy z jednego zastępu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wąbrzeźnie oraz z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie pojechali na Podzamcze zdjąć kota, który od kilku godzin przebywał na drzewie. Jak przekazała nam Violetta Fijołek-Trzcińska ze Stowarzyszenia S.O.S dla Zwierząt w Wąbrzeźnie, kot przebywa obecnie w domu tymczasowym dla zwierząt prowadzonym przez stowarzyszenie. Właściciel kota wciąż się po niego nie zgłosił. Może skontaktować się z członkami stowarzyszenia za pośrednictwem tego linku .

Na miejsce pożaru natychmiast przyjechali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Płużnicy oraz z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wąbrzeźnie , którzy zobaczyli kierowcę gaszącego pożar samochodu za pomocą gaśnicy. Strażacy natomiast zepchnęli samochód na parking i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Nikt nie ucierpiał. Jak ustalono, doszło do pożaru w komorze silnika.

Także w czwartek, 14 lipca ok. g. 12.40 strażacy z OSP w Książkach usuwali owady na budynku gospodarczym w Książkach, a ok. g. 19 strażacy z JRG w Wąbrzeźnie osy na budynku gospodarczym we Wroniu.