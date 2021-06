Pożar w Trylu w gminie Nowe. Jedna osoba zasłabła, dziesięć zastępów straży na miejscu

Rekrutacja do szkół średnich 2021 w Sępólnie Krajeńskim i Więcborku. Wiemy, ile wpłynęło podań

Do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat sępoleński podania o przyjęcie do liceów, techników i szkół branżowych I stopnia złożyło prawie 400 osób. To znacznie więcej niż przed rokiem.