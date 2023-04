Pożegnaliśmy Romana Abramczyka, założyciela i wieloletniego prezesa firmy Abramczyk w Bydgoszczy

- Zawsze dbaj o rodzinę i już dziś rób to, czego innym się nie chce, a jutro będziesz mieć to, czego inni pragną. Zaraz na początku założyliśmy sobie, że to nie będzie biznes na chwilę, a na lata, pokoleniowy. Dlatego nie byliśmy rozrzutni, oszczędzaliśmy. Zarobione pieniądze przeznaczaliśmy na rozwój firmy. Jednak żaden z nas nie śmiał wówczas nawet pomyśleć, że budujemy dzieło życia. Bo za takie uważamy naszą firmę - powiedział nam Czesław Abramczyk, prezes firmy Abramczyk.